據媒體報導，台中七期有一豪宅要出售，傳出屋主竟是前總統陳水扁女兒陳幸妤，不過，消息目前未得到陳幸妤的證實。

據《三立新聞網》報導，陳幸妤2012年買下台中七期「聯聚方庭」和台南東區「耘非凡」等建案，投資眼光精準，現傳出陳幸妤打算賣出台中七期豪宅「聯聚方庭」。據代售平台資料顯示，「聯聚方庭」37樓高樓層戶有意以近億元價格出售，該物件持有人據悉是陳幸妤，但並未獲得本人證實。

傳出陳幸妤欲賣出台中七期豪宅「聯聚方庭」。（圖片摘自永慶房屋網頁）

(中時電子報)