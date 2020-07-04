國軍漢光36號演習最重要的一項操演，是海軍將在睽違13年後，將於本月15日進行重型SUT魚雷的實彈射擊驗證。海軍原本準備了退役的諾克斯級巡防艦、LCU登陸艦擔任靶船，但日前經過空軍F-16連續出動8架戰機攜帶2000磅詐彈，以及雄三反艦飛彈連番攻擊下遭到轟沉，險讓海龍潛艦無靶可打，海軍已立刻整備另一艘退役軍艦，將立即內拖往台灣東南海域靶區內，讓潛艦順利進行操演。

海軍大氣海洋局罕見的在官網上公告2艘打船沒沉沒的消息。(翻攝海軍大氣海洋局官網)

不過，針對上述訊息，海軍司令部4日表示此非事實，該兩艘靶船乃是依計畫於7月1日射擊使用，至於7月15日所使用靶船已依計畫完成整備。

據透露，擔任射艦驗證的靶船必須在事前卸除所有裝備外，為了擔心汙染，還需將船體內部油艙等清除乾淨，必須耗費不少時日，但為了今年的漢宮36號演習，海軍別準備了2艘大型靶船，分別是諾克斯級巡防艦及登陸艦擔任。

不過因為靶船有限，因此依照過去經驗，軍方都會充分利用，打好打滿，因此除了空軍外，海軍反艦飛彈時也都會以「一船多打」的方式進行，世界各國海軍也不例外。日前空軍就罕見的一次出動花蓮基地第五大隊8架F-16戰機，掛載最大型的2000磅炸彈，進行轟炸演練，另外也由海軍進行雄三飛彈射擊。

果然在海空連番重轟下，2艘靶船意外的立刻沉沒。不過此舉讓軍方一則喜一則憂，喜的是代表武器性能充分發揮集集訓練落實，但憂的是，漢光演習在即，海軍魚雷射擊又是極度重要演訓，屆時若無靶船可打問題就大了。

不過海軍立刻啟動緊急應變計畫，馬上準備第三艘靶船，將在這幾天內立即由拖船拖往東南海與靶區進行佈靶，讓海軍能夠在15日如期進行重型魚雷射擊。

(中時電子報)