裕隆集團汽車事業轉型後，自主品牌納智捷汽車首度發表新車，3日上市「URX 5+1樂活款」多用途SUV（運動休旅車），納智捷總經理蔡文榮說，藉此宣示納智捷深耕台灣市場的決心，要持續做出符合台灣人需求的新產品。

納智捷汽車台灣銷售表現

裕隆自主汽車事業從以往獨力負擔龐大汽車開發成本的「重資產」策略，透過開放平台的策略轉型，納智捷改以「輕資產」模式，持續在台灣市場營運下去。

為宣示持續發展品牌的決心，納智捷3日在裕隆集團新店總部舉行今年首場新車發表會，上市URX 5+1樂活款新車，並透露明年將推出全新跨界休旅車MBU，意欲透過持續推出新車的動作，破除品牌將收攤的謠言。

據了解，裕隆集團汽車研發中心華創車電與鴻海合資成立的新公司，將於第三季正式成立，投入新車、電動車的開發，納智捷將成為合資新公司的客戶之一，MBU則會是納智捷委託合資新公司開發的第一款車。

3日上市的URX 5+1樂活款是納智捷在去年底推出的URX延伸車款，斥資超過3億元進行設計開發，主打一車多用途，透過便利伸縮式斜坡板、後艙平整化空間，及七秒易扣裝置，整合多樣用車需求，通吃「全齡」家庭市場，也是市面上第一款由原廠製造兼具福祉功能的SUV。

納智捷主管表示，台灣邁向高齡化社會，家庭用車選擇上要有「超前布署」的思維，當有乘坐輪椅家人同行時，URX 5+1樂活款有便利上下的伸縮型斜坡板，搭配輪椅快扣裝置，讓輪椅乘客可以七秒輕鬆上下車，省去一般福祉車固定輪椅耗時耗力的不便。

而URX 5+1樂活款後艙未放置輪椅時，空間平整與一般休旅車行李箱無異，而可乘載300公斤的便利伸縮型斜坡板，更讓車輛可以作為野餐郊遊、毛小孩的樂趣踏板，或是購物、擺攤方便上下貨品的幫手，是一般休旅車享受不到的便利。

URX 5+1樂活款享有福祉車零貨物稅的優惠，納智捷全數回饋消費者，新車兩車型定價分別為86.8萬、96.8萬元，7月底前購車提供早鳥折扣2萬元，還同享其他納智捷車款的購車優惠。納智捷期待透過新車上市，讓品牌新車月銷衝上500輛大關。

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(中時電子報)