1名女職業軍人小雨（化名）因為心情不好，找軍中學長阿文（化名）訴苦，並答應對方提議，相約到飯店房內喝酒聊天，不料阿文竟獸性大發，硬上小雨得逞。阿文法院審理時辯稱2人你情我願，但小雨提出證傷單與下體採集到的阿文DNA證明打臉，2審駁回阿文上訴，判刑3年8月原判。

據「ETtoday」報導，阿文與小雨是軍中同事，小雨2018年6月13日因工作不順，便找阿文訴苦，阿文當時因為有聚餐，無法及時前往，小雨就先行到台中「第1廣場」附近1家超商等候，阿文後來趕到與小雨碰面，看到小雨心情不好，更提議到附近飯店內喝酒聊天，小雨當時因為急著上廁所，又信任阿文便答應。

2人在房內幾杯黃湯下肚後，躺在床上休息，阿文卻突然獸性大發，將小雨壓制在床上，強行硬上得逞，小雨抗拒時右肩被抓傷、手腕挫傷，到醫院驗傷後，報警處理。

法院審理時，阿文矢口否認犯行，辯稱2人在床上小雨側身背對著他，親吻她的耳朵時，小雨有轉過身與他親吻，問她『可不可以？』，小雨回說：「嗯」，沒有任何反抗。

法官審理時，小雨拿出驗傷單，陰道內也驗出有阿文的DNA，阿文事後還傳訊息給小雨「我已努力在彌補」、「希望妳可以放下氣憤，放下怨氣」。法官最後不採信阿文的說法，將他判刑3年8個月。阿文不服提上訴，2審仍被法官駁回。

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(中時電子報)