環狀線營運狀況不如預期，新北市擬向台北捷運公司收回經營權；新北市長侯友宜今受訪時強調，不論由台北捷運公司、新北捷運公司管理，環狀線營運票價、營運方式都不會改變，絕對不讓雙北生活圈受到任何影響，「我跟柯市長團隊溝通無礙，一定保障雙北市民權益。」

侯友宜表示，隨著時空因素轉變，當年以台北市為中心點的捷運系統、交通建設、甚至包括整個都市的脈動，都慢慢從台北轉移到新北，因此雙北一定以生命共同體來並肩作戰；謝謝台北捷運公司從規畫到設計都非常努力、認真協助新北經營環狀線，但最近受到疫情影響，環狀線營運量下滑，他可以理解，也知道這非常困難。

侯友宜說，議員昨日也提出這樣的質疑聲，因此他希望在雙北合作之下，新北能自己承擔責任，「自己的捷運自己承擔，不要賠了還怪別人，這說不過去。」

至於未來捷運系統是否不相容？侯友宜承諾，雙北共同目標就是確保民眾權益，沒有所謂問題存在，只有合作攜手往前走，他也非常感謝台北捷運局、捷運公司，都給予新北滿滿的加油與支持。

媒體詢問雙北何時討論？侯友宜說，雙北捷運公司一直都在討論、接洽中，希望確保兩市民眾搭乘捷運的福祉，捷運絕對要在不受影響狀況下，順利營運、移轉，這部分雙北會找到更好的方法，持續緊密合作。

(中時 )