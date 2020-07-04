指考第2日第1節數乙考科，中正高中教師林榮福認為今年跟過去2年比起來難度稍微提升，主要是純粹數學題的部分有鑑別度；但是另一方面這份考題題幹長度適中，考生不會因為沒有耐性閱讀而影響成績，整體來講是一份還不錯的題目。

林榮福說，這次題目都在大考中心公告的3顆星範圍裡，非選第1題讓教師們眼前一亮。今年2、3月有大學教授提到疫情感染率成長比例的概念，非選第1題就是利用這個概念提出一個方程式考指對數，讓學生了解可以用很簡單的方式去做這類估算；其中非選1的第1小題要求說明，這很像以前的證明題，文組學生只要敢動筆，也沒有那麼難。像這種題目就不是「為了情境而情境」的考題。

不過林榮福認為非選1並不是高分群決勝關鍵，因為它很生活化，且也不難閱讀；非選第2題可能比較難，是純粹數學題。另外選填第4題鑑別度較高，因為是純數學題，如果只是用以往梯形的概念去解，會花比多時間；若用2個三角形相減，或是比例關係去找面積比，可能更快。綜合來說這次考題原則上只要觀念清楚、解題方式抓對，都可以作答，且解題方法不只是一種。

林榮福補充，星級指的是每個單元考試的重要性，從1到3顆星，愈多顆星愈重要。以後3顆星範圍是一定要清楚其觀念，2顆星、1顆星會用技巧，但是不一定會出題。

陽明高中教師蘇順聖表示，數學是抽象概念，抽象到一個程度就不好理解；如果素養題跟情境可以配合，就比較容易理解，讓同學覺得數學「有用」。

至於鑑別度，蘇順聖表示學理上有其定義，沒有分數出來就不好說。不過非選1有明確式子，並不難解；反而是選填D讓學生可能看完題目不知道如何下手，但找到解題關鍵也可以解得很快。綜合來說這份試題計算量不太大，除了選填C之外，其他都是一兩個式子就可以解決。

(旺報 )