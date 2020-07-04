高雄市長補選進入倒數階段，國民黨候選人李眉蓁4日上午協同國民黨主席江啟臣前往高雄愛河深入探討愛河周邊的觀光產業議題，李眉蓁表示，高雄還有許多可以建設之處，大家要相信年輕人的創意，他有信心可以活化高雄。

李眉蓁表示，每次高雄選舉大家都會講到愛河，這也是各位候選人的選舉重點，但選後往往沒有創意產生，大家要相信年輕人的創意及想法，身為年輕人的她一定會展現自己的創意，未來她會用心行銷高雄，讓大家有耳目一新的感覺。

高雄巿選委會3日協商高雄巿長補選公辦政見會，李眉蓁並未到場，被媒體問到是否參加電視政見辯論會，李眉蓁表示，她從來沒有說過不參加電視辯論會，所以他們將會於5日派員協商，看用怎樣的方式在短時間讓高雄市民能了解他們。

對於民眾黨高雄市長補選候選人吳益政先前酸李眉蓁口才不好，李眉蓁則回應，大家都是市議員，對高雄市政都有一定的了解，至於口才好不好，那是個人認知的問題，她覺得自己專業形象好，知道怎麼樣讓高雄更好。

而對於民進黨候選人陳其邁陣營民調高，並高喊要拿下70萬票，李眉蓁認為，陳的民調高她不意外，他選過這麼多次選舉，自己則是第一次選市長，她尊重這份民調，但綠營說要拿下70萬票，她覺得有點不太尊重高雄市民，離選舉還有40幾天，他們怎麼能代表高雄市民回答會有70萬票投給他。

(中時 )