停辦20年的國民黨革實院講習班在今明兩天登場，此次營隊因報名踴躍，名額最終往上調升至101人。（趙婉淳攝）

停辦20年的國民黨革實院講習班在今明兩天登場，此次營隊因報名踴躍，名額最終往上調升至101人。革實院長羅智強今天致詞表示，這是最壞的時代，也是最好的時代，看到許多年輕朋友對國民黨感到興趣，是國民黨最大希望；國民黨可以倒，但台灣絕對需要民主制衡、抗衡濫權霸道執政者的在野力量。

羅智強說，世界上最偉大的夢想都是從不可能與少數開始，國民黨遭逢歷史最低迷的低潮，也是展現夢想力量的時代，他常跟年輕朋友說，理念與意識形態都沒有對錯，但意識形態的選擇需要勇氣。

羅智強指出，現在氛圍對國民黨不利，選擇站在在野陣營需要勇氣，若選擇執政者陣營不但可得到掌聲，網紅、媒體、1450都站在你這邊，不會被同儕霸凌，還會拿到國家金山銀山的資源。此時此刻選擇站在執政者不需要勇氣，選擇站在在野陣營需要傻氣。

羅智強表示，國民黨遭逢兩次大敗，灰心喪志似乎失去明天，這是非常奇怪的事情，民主國家有強而有力的在野力量，監督執政者行為，不讓它濫權霸道，當在野者沒有什麼好羞恥，就是一種榮譽與責任，這也是他想告訴國民黨朋友的話。

羅智強信心喊話，做好在野黨，讓人民有信心，有一天就能重返執政，當一個光榮的執政黨，同時不沒收人民財產、不豢養媒體、不拿國家資源包山包海的執政者。

羅智強強調，這些年來自己站在1450嘲笑的最前端，他從來不害怕，做的事情不是為了個人與政黨，個人的政治生涯不重要，國民黨可以倒，但台灣絕對需要民主制衡、抗衡濫權霸道執政者的在野力量。

(中時 )