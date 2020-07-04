中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，隨著時間的變化，很多事會越來越清楚，也會漸漸承認某一方面的事實。（中央流行疫情指揮中心提供／林周義台北傳真）

衛福部長陳時中出席第90屆國醫節慶祝大會。（趙雙傑攝）

世界衛生組織（WHO）近期資料顯示，最早通報武漢出現不明原因肺炎者並非大陸當局，而是世衛組織在大陸的辦公室。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，隨著時間的變化，很多事會越來越清楚，也會漸漸承認某一方面的事實。

新冠肺炎疫情發生後，世界衛生組織雖指出第一批通報來自大陸，但未說明具體的通報來源。近期世衛公布的時間表示顯示，世衛組織是在大陸的辦公室發現衛健委發布的媒體聲明後，去年12月31日通知世衛區域聯絡點，通報當地已出現病毒性肺炎的病例。

對此，陳時中表示，很多事會越來愈清楚，WHO也會漸漸承認某一方面的事實。雖然WHO有去了解疫情，但動作稍微晚了一點，直到1月30日，才將新冠肺炎列為世界的突發公共衛生事件（PHEIC）。

另一方面，近期有專家要陳時中快回辦公室處理疫情，他則說，自己一直都在辦公室，辦公室也有床可以睡。台灣目前的檢驗量能，已從一天可驗500多件擴張到一天可驗5800多件檢體，未來還會有更多的實驗室加入，繼續擴張檢驗量能。檢驗的數目方面，台灣約每170人就會檢出1名確診者，很多國家都是每3人就檢出1人，要不要擴大採檢，是需要慎重考慮的。

(中時 )