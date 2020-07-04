海軍陸戰隊99旅步2營昨（3日）於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑似海象突變導致橡皮艇翻覆，4名士官兵緊急送醫，其中3人命危。海總左營分院今（4日）表示，3名受傷官兵仍在加護病房中，其中2人被以葉克膜急救，院方一定會全力救治。

陸戰隊官兵昨日在桃子園外海進行聯合登陸作戰預演，一艘「操演用突擊橡皮艇」編制成員為7人，原本研判海象後符合演訓標準，因此部隊才會開始進行操舟演練。不過，海象疑似有突發狀況，橡皮艇在外海約270公尺處翻覆，艇上共4人被送醫急救，其中一名蔡姓上兵一度失蹤，軍方派遣直升機空搜才尋獲，其中3人狀況相當嚴重。

據《ETtoday》報導，海總左營分院醫師蔡承根表示，第一位被送到醫院的道姓傷者，到院時命跡象不穩定；之後被送到的陳姓上士、蔡姓上兵到院時已經沒有心跳，故施以葉克膜急救。

蔡承根指出，這3人的肺部嚴重浸潤，都有肺水腫和肺積水，軀幹和四肢也都有外傷，而且到今日上午生命跡象還是不穩定。院方並駁斥外傳「放棄急救」謠言，直言只是不當臆測，院方一定會全力救治。

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(中時電子報)