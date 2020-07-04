民進黨高雄巿長補選參選人陳其邁4日到左營騎單車、參香，並到菜巿場拜票。對於國民黨、民眾黨主席都下來輔選，民進黨主席蔡英文也會南下嗎？他回答，高雄是自己最熟悉的地方，在他心目中，人民才是「大咖」。

陳其邁說，他抓緊所有時間，能夠趕快跟所有選民面對面，要踏遍高雄的每一個角落。像六龜、甲仙、杉林、美濃或者林園、大寮等，他都已經去過了，但是有些地方還要跟時間賽跑，對他而言，才是現在最重要的事。

對於前一天李眉蓁陣營沒派代表參加政見辯論會的協商，陳其邁表示有點訝異，因為政見或辯論是對選民負責的表現，他還是鼓勵對手應該參加政策會或辯論會，也可以藉這機會向選民說明政見和對於政治的願景。

再被問到投票率如果破3成，就破了所謂「江啟臣防線」，陳其邁說，那是國民黨的防線，但是人民最重要的防線是守護民主，讓高雄大步邁進、大力發展。6月6日其實已經做了一個決定，認為8月15日應該要有一個新的市長，讓市政重開機。

陳其邁,李眉蓁,江啟臣

(中時 )