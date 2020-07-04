今年指考數學乙結合時事考疫情傳染速率，讓考生感同身受。全國高級中等學校教育產業工會指出，今年題型皆很新穎，代數符號量較多，文組學生不易掌握。全國教師會則說，今年試題敘述平易近人，但解題方式多層次，相較去年略難。

全中教表示，今年數學乙題目重觀念理解，如單選第3題的相關係數問題，腦容量與IQ的相關係數，雖提供學生數據，但相信學生可以直觀猜測為正相關，但較細心的同學仍可透過描點，標示出五點的關係於座標平面，一樣不需計算；一樣的狀況，在多選題第四題也可透過理解f(x)=0無實根，轉換成圖形即可輕鬆完成選項。

全中教指出，今年較新穎的題目是疫情傳染的問題，將指數及對數觀念融入情境中，相信學生一定感同身受；計算第2題複雜，學生需熟悉向量、斜率的轉換，並搭配參數式的應用，方能較為有利思考及計算。

全中教說，今年數學乙第一題融合疫情傳染的問題，由於代數符號量較多，所以學生要掌握之中關係方能快速完成計算，相對單選及填充的難度，稍嫌突兀，會讓學生有寫到最後心裡會很慌張。

全國教師會解析指出，今年數學乙不需複雜的計算，能透過圖像轉譯成符號操作的學生將更容易作答，難度中偏易；部分題目為課本或模擬考常見的題型，如：單選2排列組合題、多選第6題機率題、選填B隨機變數等題目。

(中時 )