由於先前美國總統川普指責世界衛生組織（WHO）忽視台灣「人傳人」的警告，讓全球首例疫情通報是出自大陸或者台灣，一度引起關注；而自WHO秘書長譚德塞先前聲稱第一起通報案例是來自大陸，讓此爭議暫時告一段落。不過，WHO將在本周公布的新時間表中，已改成「由WHO駐陸的辦公室通報」，而非大陸當局。

報導指出，由於川普先前指責WHO未能提供防堵疫情的必要資訊，並一再吹捧陸防疫成果，但WHO否認此說。就在4月9日，WHO首次公布了通訊紀錄的初步時間表，一部分是為了回應外界對世衛組織初期處理疫情的批評。其中WHO原先僅表示，武漢市衛生健康委員會去年12月31日通報數起肺炎病例，但WHO未特別說明由誰通知；隨後譚德賽又於4月20日記者會上表示，第一批通報來自大陸，但也沒點明通報是來自陸政府當局還是其他來源。

報導指出，不過WHO這週公布的新時間表中，公布更多詳細資訊。這份時間表顯示，WHO在大陸辦公室發現武漢市衛生健康委員會在官網發布一份媒體聲明之後，於去年12月31日通知世衛區域聯絡點，當地出現「病毒性肺炎」病例。同日，WHO的流行病資訊服務單位挑選另一項由美國國際流行病監控網站ProMed傳送的消息，內容是關於武漢市同一批不明原因肺炎病例。

根據WHO於6月30日公布的時程表，WHO於大陸的辦公室武漢市衛生健康委員會在官網發布一份媒體聲明之後，於去年12月31日通知世衛區域聯絡點，當地出現「病毒性肺炎」病例。（圖截取自WHO官網）

在此之後，世衛組織分別在1月1日、1月2日兩度向大陸當局要求提供更多關於這些病例的資訊，大陸方面於1月3日提交。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）3日在記者會中表示，各國有24到48小時正式確認事件，並提供WHO有關事件性質或成因的額外資訊。他表示，當WHO一要求確認相關通報，大陸當局就立即連繫WHO。

(中時電子報)