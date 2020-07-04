副總統賴清德（中）帶領與會貴賓上香、獻花、獻果、獻酒。（黃婉婷攝）

中壢國小4日舉行「120週年校慶暨老舊校舍拆除重建暨地下停車場動土典禮」，副總統賴清德（右）也一同與會。（黃婉婷攝）

桃園中壢國小4日舉行校舍重建暨地下停車場工程，除了讓擁有120年歷史的校舍能翻新重建外，市府交通局也希望藉由共構地下停車場的方式，讓鄰近中壢火車站商圈、機場捷運A23站及捷運綠線延伸線的中壢國小，能緩解市區停車位不足的問題，發揮土地最佳利用。

中壢國小是中壢區的核心學校，自民國前14年獲准設校迄今已有120年歷史，因鄰近重點車站，周邊路網相當綿密；但隨著中壢人口增加、交通越趨方便，民眾在停車需求與活動空間上日益漸增，市府決定配合國小舊校舍重建的計畫，於地下室規劃公有停車場，同時更新校園及停車場數位軟、硬體。

4日的工程動土儀式與中壢國小120周年校慶一起進行，校方也邀請副市長高安邦、教育局長林明裕、歷屆校友一同共襄盛舉，為百年老校慶生；動土儀式開始時，由總統賴清德帶領與會人士上香、獻花、獻果、獻酒，隨後執鏟動土，完成開工祈福儀式

本次校舍翻新共花費9.88億，將興建地上5層作為教室、行政空間，地下1層則為地下停車場，預計能提供汽車位310席及機車位280席；全案工程分2期興建，總工期約3年半，新校舍將在第一期完成，預定111年中能供學童、老師使用，二期工程預定在113年中完工，屆時便能提供地下停車場供大眾使用。

(中時 )