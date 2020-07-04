陸媒東南衛視駐台記者艾珂竹及盧薔被指控違反相關規定，記者證及入境許可證皆遭廢除，兩人3日搭機離台前表示錯愕與遺憾，但尊重相關單位的處置。對此，前國民黨立委陳學聖認為，「只可惜這麼多年後，戒嚴本已應是多麼遙遠的名詞，沒想到民進黨政府竟開始對自己民主沒信心了」。

艾珂竹離境前受訪時說，接到限時48小時離境的通知時措手不及，也相當遺憾，不過既然相關單位認定違規，她們也坦然面對、依法配合。而針對此事，陳學聖也在臉書轉貼相關新聞，並寫下講一個冷戰時期的冷笑話，他說，「冷戰時期，蘇聯人和美國人在比誰比較民主，美國人說，誰都可以在白宮前面罵我們自己的總統；蘇聯人說，我們也可以在克里姆林宮前罵美國總統！」

接著陳學聖透露，「冷笑話講完了！對於曾經在戒嚴時期跑新聞的我們，有了莫大的啟發！只可惜這麼多年後，戒嚴本已應是多麼遙遠的名詞，沒想到民進黨政府竟開始對自己民主沒信心了！可悲！可嘆...民進黨不如黨外」。

然而，對於陸媒「東南衛視」在台錄製政論節目，陸委會副主委邱垂正證實，相關主管機關作出決定，廢止其兩名駐台記者記者證與入境許可證，要求必須離境。而行政院長蘇貞昌被問及此事時，簡短回應「剛好而已」。

(中時電子報)