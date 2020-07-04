「孩子一出生後，我就把工作辭了，專心在家育兒。再過幾年先生就要計畫退休了，跟老伴說好要回歸兩人世界。現在孩子都大了，我也終於可以安心放下一些扮演媽媽的重心，開始把時間多留給自己。家庭主婦這個職業哪像上班族，公司還會安排員工健檢，所以這次先生約我一起來做健檢，為兩人的人生下半場做好準備。」今年已60歲的柯媽媽，笑咪咪的跟醫師分享這次與先生到醫院進行健檢的緣由。

檢查流程結束後，醫師隨即為這對夫妻安排健檢報告解說。先從基礎檢查看起，柯媽媽的身高162公分，體重80.3公斤，BMI數值（身體質量指數）為30.6，腰圍也超出女性80公分理想範圍。

臺北市北投健康管理醫院 影像醫學部放射科主任沈彥君提醒， BMI數值超過30就已屬於中度肥胖的範圍，應注意體重的控制。然而，肥胖除了有外觀上的美醜問題，最重要的就是避免讓「肥胖」成為許多疾病的危險因素。

「我最喜歡為家人準備豐盛的三餐，也因為看家裡飯菜常常剩一兩口，丟掉太浪費，所以都會自己將剩菜吃掉，吃久了都吃到身上去了」此時柯媽媽露出尷尬的微笑邊解釋。

接著，透過零輻射動態磁振造影（MRI）檢查乳房發現，柯媽媽左側乳房右上方距離乳頭約3公分有一處1.8公分且外緣不規則病灶，是乳癌的機會相當高。後續經由專科醫師進一步切片檢查，確認罹患乳癌第一期，所幸發現得早，透過手術局部切除，還能夠保有左側乳房。若能聽從醫囑盡快治療，第一期乳癌的五年存活率可達95％。

沈彥君指出，有乳癌家族史、肥胖、高糖高油飲食、飲酒、長期接觸荷爾蒙產品、未曾懷孕哺乳、初經早或停經晚等，都可能增加罹患乳癌的風險。有研究指出，過重及肥胖者有較高罹患乳癌風險；當婦女BMI數值＞25，罹患乳癌風險增加17%、 BMI＞30，罹患乳癌風險增加37%、BMI＞35，罹患乳癌風險則增加近60%。

因此，所有婦女朋友應維持健康體態（18.5≦BMI＜24），建議30歲以上的女性每年安排一次乳房影像檢查，特別是高危險族群都該為自己與家人安排定期乳房檢查（乳房檢查包含：超音波、乳房X光攝影及動態磁振造影等），才能夠把握早期發現的機會。

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(新華社)