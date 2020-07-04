《香港國安法》引起全世界關注，大陸駐美大使崔天凱以數字1到9解讀該法，分別是一國兩制、三百萬港民連署支持該法、四類罪行、五十年不變、六十六條、七百多萬香港居民、八萬多居港美國人、久久歸一長治久安。

大陸駐美大使館網站4日發布「崔天凱大使就香港國安法審議通過發表視頻談話」，他表示《香港國安法》引起全世界廣泛關注，為了便於大家理解，願用數字一到九來談一下怎麼認識這部法律。

崔天凱說，一和二即「一國兩制」。他表示「一國兩制」仍將是香港治理的基本方針。這次立法是一國兩制實踐中具有里程碑意義的大事，為確保一國兩制行穩致遠提供強大製度保障。

三指的是三百萬香港市民。他表示，香港的「撐國安立法」聯合陣線5月下旬發起簽名活動，短短8天內近三百萬市民通過街站簽名或網絡聯署支持立法，反映出這是人心所向，勢在必行。

四，是指這部法律規定的四類罪行和處罰，即分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。也就是說這部法有嚴格界定的針對性。它在禁止上述犯罪行為的同時，將保護香港法治和香港人民的合法權利和自由。

五，五十年不變。香港基本法規定，香港保持原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變。這部立法將更好地給予保障，而不是改變這一點。

六，六章、六十六條。這部法律共六章六十六條，他建議全面認真研究解讀，避免誤解誤判或被誤導。

七和八，則是七百多萬香港居民和八萬多居港的美國公民。他指出，這部法律將推動香港由亂而治，有利於七百多萬香港居民的福祉，也有利於八萬多居住在香港的美國公民的安寧生活。

九，則是「九九歸一」，崔天凱說，中文裡這個說法講的是事情總還要回到根本上來。這次立法正是一次回歸本源。香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。中國政府和人民維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。他還表示，「九」這個數字在中國文化里還代表著長久，相信這次立法將保障香港長治久安，長期繁榮穩定。

(旺報 )