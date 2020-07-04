海軍陸戰隊最重要的信條，就是「陸戰隊絕不浪棄同袍」，昨(3日)陸戰隊昨進行漢光36號演習預演時，因海象驟變造成突擊膠舟翻覆3名官兵命危，海軍昨天在官網上貼出照片希望國人替3位弟兄集氣，根據海軍調閱無線電通聯，官兵出事艇長大喊「注意,右側有大浪來了」，接著膠舟就翻覆。

海軍上午表示，經初步調查，因海象驟變落水官兵均為資深、優秀之菁英戰士，皆已完成操舟訓練等合格簽證；操演部隊採循序漸進方式，在桃子園海域已執行2次自主性任務訓練及2次組合訓練，昨天為第3次組合訓練。

海軍司令部進一步表示，初步研判肇案主因為海象驟變，瞬間湧浪過大，導致舟艇翻覆。本部刻正研擬海象驟變精進作為，有效強化訓練安全。目前住院官兵仍由院方全力搶救中，籲請各界給予關懷支持，共同集氣祈福。操演部隊官兵仍士氣高昂，有信心與決心完成本次操演任務。

目前仍昏迷中的3位士官兵仍以葉克膜維持生命跡象，尚未脫險，院方表示會進一切所能救治，家屬也沒有放棄希望，希望各界都能為這3位戰士祈福。另名輕傷女兵仍在院觀察。

國防部長嚴德發昨到院探視時指出，目前4位傷者中，有3位的全力還在搶救當中，有一位是沒有大礙，也請國軍各醫院動員所有最好的醫療資源，不管是醫護人員跟醫藥、醫療設施來全力來搶救，也對家屬做的慰問，表達對他們的關心。

(中時電子報)