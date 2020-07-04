立法院臨時會排定處理「國民參與刑事審判法」草案，民間司改團體組成的「陪審參審一併試行推動大聯盟」在立法院外靜坐抗議，針對昨立法院協商時，民進黨立委主張陪審制沒有判決書、陪審制不能上訴等論點，民間司法改革基金會董事長林永頌提出反駁，若判決有爭議點時，不論陪審制或參審制都可以上訴二審，很遺憾重要司法改革的法案，民進黨不好好研究，竟然要草率在臨時會通過表達抗議。司改團體預告，明天下午3點將到總統府繞行抗議。

民間司法改革基金會、台灣陪審團協會等民間團體組成「陪審參審一併試行推動大聯盟」，不滿民進黨擬在臨時會草率通過「國民參與刑事審判法」草案，在立法院外靜坐抗議邁入第6天，聯盟針對昨天立院朝野協商討論內容提出看法，並邀請曾被死刑定讞的冤案當事人蘇建和、徐自強到場聲援。

林永頌指出，從昨天立法院協商討論過程得知，民進黨團替司法院背書，強調陪審制沒有判決書、不能上訴，顯然不了解陪審制內容及在野黨提案，民眾黨提出的草案已納入審判辯論後，法官對陪審員的指示與對該案的爭點列出，讓陪審員一一評決，這就是判決書，若有爭點，檢察官可以重新起訴，並沒有不能上訴的問題。

針對民進黨團反對陪審團選任年齡定為18歲，台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍說，美國澳洲陪審團身分都是18歲以上就可以，目的就是希望陪審團來源多元，民進黨不是標榜支持18歲公民權，參審制立法竟然要拋棄18歲的議案，可見重視年輕人是假的，民進黨因為對審判制度完全不了解，所以急著強行推過假的改革法案。

徐自強說，他曾經被冤獄21年，在沒證據情況下被判死刑，甚至開庭過程很草率，有時候開20至30分鐘就結束，連講話機會都沒有，這就是執業法官判決，因此參審制很重要，相信台灣人民有能力，希望參審陪審一併試行，實際測試後

才知道哪個比較好。

蘇建和也說，司法改革目的是要避免過去不當審判，讓台灣司法公平公正審判，在不清楚哪個制度比較好的情況下，不該草率貿然施行其中一個制度，依照過去執業法官的經驗，如果參審制讓人民跟法官一起審理，恐會受到法官影響，跟過去審判的情況一樣，人民有權要求最好的審判制度。

國民參與刑事審判,陪審,參審,陪審參審一併試行推動大聯盟,蘇建和,徐自強,民進黨,總統府

(中時 )