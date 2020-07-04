由宜蘭縣議員蔡文益等人催生成立的「保釣辦公室」3日深夜發動奇襲出海保釣失敗，沈澱一夜之後，保釣辦公室4日發出聲明稿表示，「愛國難道錯了嗎？」，相關單位執法讓人失望，辦公室表示，對於保釣已盡最大力量，保釣辦公室也將遷往他處並持續關心頭城釣魚台的相關議題。

「保釣辦公室」在聲明稿中指出，3日的保釣行動原以烏石港為出發地點，但相關單位卻在烏石港設立「反保釣人士出海指揮所」，只好轉往大溪漁港，但是當漁民在綁保釣布條時，卻又遇上相關單位的關切，致使漁民相當困擾及恐慌，最後只好再改成午夜從梗枋漁港發動「奇襲」。

不料當一切裝備上船，船繩也只剩下最後一條時，卻被多名海巡人員強拉回碼頭靠岸，並以沒有「船員證」為由不准漁船出港，保釣辦公室表示，即使保釣人員已出示身份證，海巡人員也確認身份無誤，卻仍然無法出港，雙方僵持了大約1個小時。

保釣辦公室表示，6月29日在立法院協調會時相關單位允諾將會比照2012年的保釣活動，但最後證明相關單位的執法讓人失望了，在這段期間保釣成員只是說政府不方便說的、做政府不方便做的，「難道愛國錯了嗎？」，這樣的結果讓人覺得是「國力強行壓制民力」。

「保釣辦公室」強調，保釣任務已經達成了，已成功讓全世界，尤其是日本人了解，台灣人有團結之心，共同維護頭城釣魚台主權及漁民海上漁權，如果這次沒有日方片面更名的風波，也就不會有這些保釣行動，日本石垣市長中山義隆絕對是破壞台日友好的歴史罪人。

「保釣辦公室」最後也表示，已經盡了最大的力量在保釣，從即日起「保護頭城釣魚台辦公室」將遷往他處，未來也將會持續關心頭城釣魚台相關的議題，也感謝支持保釣行動的所有人。

(中時 )