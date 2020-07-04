縣長楊文科（左二）頒縣長獎中正國中學生楊翔善（右二），楊生家庭曾獲新竹縣慈孝家庭楷模。（羅浚濱攝）

「青春綻放、躍升國際！」新竹縣國中小學暨高中畢業生，今年共有502人獲得縣長獎，4日在縣府大禮堂舉行頒獎典禮，由縣長楊文科一一頒獎，並邀受獎學生的家人一同上台受獎，共享孩子的榮耀與喜悅。

受獎學生中，石光國中學生劉厚理，被診斷罹患腦癌，動了2次開顱手術，他強忍病痛勤學不輟，沒有補習，透過學校提供的雲端題庫全部自修苦讀，會考以下5A4＋的成績，達成自己的夢想，考進新竹中學。

中正國中學生楊翔善，父母親都是聽障者，在一個「無聲勝有聲」的環境，父母用無言、愛心、耐心陪伴他成長，他為了方便跟父母溝通，從小跟哥哥學手語，樂觀進取曾獲選新竹縣慈孝家庭楷模。

楊文科指今年縣長獎以「青春綻放、躍升國際」為主題，青春是能量培植最佳的年代，更是人生中展現動能最強的好時機，勉勵學生需要不斷提升視野，都能展現智慧及勇氣，創造屬於自己美好的未來。

楊文科表示，每位得獎學生成長的方式不同，都有各自不同的生命故事，都要持續保有對生活的熱情，學習面對突如其來的巨變與打擊時去突破困境，使自己更加強韌，並懷著一顆感恩的心及同理心，學習傾聽與包容，做一個有溫度、有能量，能造福社會的好公民。

(中時 )