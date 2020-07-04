蔡英文總統4日前往白沙屯拱天宮參拜，致詞時感謝廟方及信眾配合防疫。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖徒步進香活動，因防疫延期至7月5日凌晨出發，蔡英文總統4日上午11點多，先抵達白沙屯拱天宮參拜，隨後趕往後龍山邊媽祖廟，她致詞時向廟方及信眾致謝，感謝配合政府防疫，也祈求媽祖繼續保佑國泰民安。

苗栗縣拱天宮白沙屯媽祖徒步至雲林縣北港朝天宮進香活動，訂於7月5日凌晨2點15分起駕。4日清晨6時許，信眾陸續湧入拱天宮，把廟外巷道擠得水泄不通，蔡英文總統上午11點20分，由內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、苗栗縣長徐耀昌、拱天宮主委洪文華、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人陪同入廟參拜，隨後在廟門前與信眾談話。

蔡總統首先感謝拱天宮與朝天宮配合政府防疫措施，讓進香活動「暫緩、延期」，如今疫情獲得控制，現在開始防疫新生活，很高興進香活動終於能夠開始，同時也感謝信眾的配合，這是台灣人不分你我，最有人情味的表現，也是媽祖進香最重要的意義和精神所在。

(中時 )