台中市消防局今年委託專業廠商正式成立「SCBA維護檢測站」，協助消防員個人裝備，做後續維護、保養，確保空氣呼吸器維持正常狀態，保障消防人員安全。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中市消防局今年委託專業廠商正式成立「SCBA維護檢測站」。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

消防員進入火場救災，空氣呼吸器攸關生命安全為重要的設備，台中市消防局去年先試行空氣呼吸器全面檢測，今年委託專業廠商正式成立「SCBA維護檢測站」，由廠商派認證技師進駐消防局豐原大樓，協助消防員個人裝備，做後續維護、保養，確保空氣呼吸器維持正常狀態，保障消防人員安全。

台中市消防局表示，空氣呼吸器（SCBA）屬自給式空氣供應呼吸裝置，消防人員背負的壓縮氣瓶供應空氣來源，經高壓管及減壓閥裝置，傳輸至呼吸面罩，讓消防員在呼吸條件不佳的環境下進行救災，空氣呼吸器須定期檢測、維修，保持機械運作正常。

為確保消防人員安全，避免受到外在不良因素影響，市府近年積極採購個人救災裝備，並建立後勤維護機制，分別採購消防衣清洗及烘乾設備，並於去年試行空氣呼吸器全面檢測，更於今年成立SCBA維護檢測站，由專業人員確保裝備維護。

消防局指出，例行性採購消防衣清洗及烘乾設備，去年試行空氣呼吸器檢測（含面罩、背架）檢驗維護共1297組，今年成立「SCBA維護檢測站」，全市逐步檢測各消防分隊面罩、背架、肺力閥共2500件及鋼瓶250支，已完成14個分隊，提升消防設備安全

(中時 )