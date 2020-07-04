《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（4）日的國際新聞重點。

【1】 美單日確診再創新高 川普仍要看國慶煙火「不強制民眾戴口罩」

即使美國疫情連日惡化，總統川普仍計畫將於國慶日前一日的3日赴南達科塔州的「總統山」紀念公園參加國慶煙火並發表演說，且當地共和黨執政的州長諾姆表示，不會強制要求參加的民眾保持社交距離，也不會強制民眾戴口罩。

【2】 陸主動通報疫情首例給WHO？世衛官方悄悄改口了

自WHO秘書長譚德塞先前聲稱第一起通報案例是來自大陸，讓此首起通報來自大陸或台灣的爭議暫時告一段落。不過，WHO將在本周公布的新時間表中，已改成「由WHO駐陸辦公室通報」，而非大陸當局。

【3】 抗議港國安法 加暫停與香港引渡協議 陸怒嗆一句話

為了表達抗議北京通過香港國安法，加拿大外交部表示，加國已暫停與香港之間的引渡條例，也停止出口軍事敏感裝備至香港，同時更新旅遊警示，讓加國人民知道港區國安法可能對他們的影響。對此，陸駐加大使館表示強烈不滿與堅決反對。

【4】 只會發推特 前防長炮轟川普無能

距離美國總統大選只剩4個月，總統川普因防疫不力，不但選情吃緊，更引發多位軍方和國安重量級人士不滿。落落長的批判川普大隊，2日再添一名Ａ咖，前國防部長潘尼塔痛斥川普，不挺身領導人民，屈服於病毒之下，任美國人自生自滅，只顧發推特轉移焦點，「他就是AWOL（擅離職守）。

【5】 英入境免隔離名單 台灣進榜

英國政府3日公布入境免隔離首波名單，法、德、西班牙、義大利在內共59個國家與地區入列，台灣也名列其中。亞洲其他豁免名單則包括日本、南韓、越南、香港、澳門等。新措施將自10日起實施生效。中國大陸與美國因為近日新增病例仍偏高，不在免14天隔離的豁免名單上。

(中時電子報)