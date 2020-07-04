印地安人外野手小狄西爾茲(Delino DeShields)感染新冠肺炎了，目前已與隊友隔離，他是60人名單上的球員，是台灣內野手張育成的隊友。大聯盟首輪檢驗出31位球員染病，狄西爾茲是其中自願公布姓名的。

球隊總裁表示，狄西爾茲從周五開訓至今還未前往克里夫蘭，他沒有跟隊友同場過，目前只有「非常輕微」的症狀。依照規定他必須休養到連續兩次檢測陰性才能回歸球場。另一位自願公布姓名的是教士隊外野手湯米芬姆(Tommy Pham)。

27歲的狄西爾茲過去5年都在遊騎兵出賽，打擊率0.246。去年底印地安人送出前王牌投手克魯伯(Corey Kluber)，換來遊騎兵狄西爾茲與克雷斯(Emmanuel Clase)。結果本季還未開打，克雷斯被驗出使用禁藥，遭禁賽80場宣告報銷(處罰只到今年為止)，狄西爾茲則要晚一點才能上場。

(中時電子報)