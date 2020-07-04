今天是美國獨立紀念日244週年，副總統賴清德今天在臉書表示，台灣旅美大聯盟球星王建民和郭泓志，下午也將重返台灣球場，受邀參加美國在台協會舉辦的「美國日！紅不讓」活動擔任投、打開球嘉賓，象徵台美關係紅不讓！

賴清德說，「我要獻上最大祝福，向民主與自由致敬。美國日快樂！」

賴清德指出，下午，他將回到台南球場，受邀參加美國在台協會 舉辦的「美國日！紅不讓」活動，由中華職棒統一獅 及中信兄弟 出賽。

他說，「球迷朋友，你們都買到票了嗎？我們下午球場見！」

(中時 )