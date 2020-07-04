故宮南院暑假旺季再度推出廣受歡迎的動感水舞秀、無人機群燈光秀和3D水幕魔鏡秀，今4日晚間正式在至善湖登場。（故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院暑假旺季再度推出廣受歡迎的動感水舞秀、無人機群燈光秀和3D水幕魔鏡秀，今4日晚間正式在至善湖登場。（故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院暑假旺季再度推出廣受歡迎的動感水舞秀、無人機群燈光秀和3D水幕魔鏡秀，今4日晚間正式在至善湖登場。（故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

故宮南院暑假旺季再度推出廣受歡迎的動感水舞秀、無人機群燈光秀和3D水幕魔鏡秀，今4日晚間正式在至善湖登場。（故宮南院提供／呂妍庭嘉義傳真）

國立故宮博物院南部院區暑假旺季再度推出廣受歡迎的動感水舞秀、無人機群燈光秀和3D水幕魔鏡秀，今4日晚間正式在至善湖登場，南院歡迎各地遊客到嘉義無料欣賞奇幻又璀燦的絢麗演出！

故宮南院指出，水舞秀從白天到黑夜，每天上午10點50至傍晚6點半每20分鐘就有1場演出，每場5分鐘，自今起到8月30日，周一不休園依舊，照常演出，百變水舞律動交織出熱情奔放的動感水舞秀，為夏日帶來最消暑歡快的視覺享受！

夜間3D水幕魔鏡秀也是今晚起登場，到8月30日天天上演，每隔20分鐘一場，逢50分、10分、30分演出，每場12分鐘，夜間3D水幕魔鏡秀主要以水幕投影、水舞律動搭配燈光特效及新編配樂，以多層次絢麗聲光呈現故宮守護神哈奴曼的故事。

無人機群飛燈光秀展演時間分別為今天4日、11日，8月15日、8月22日晚間7點40分至7點50分，8月9日晚間8點至8點10分，南院指出，200架無人機群飛表演，透過無人機飛行及絢麗燈光，展現故宮文物、南院建築及在地特色等精彩畫面。

至於特色之作，水上無人機、舞蹈互動劇場「嬉遊南院-仲夏夜星幻」，定於8月1日、8日晚間7點30至8點10分登場，首創400架無人機結合特技、現代舞水上互動劇場，展現哈奴曼跨越時空的英雄神蹟，從天而降，再現神話，南院打包票，絕對精彩可期。

(中時 )