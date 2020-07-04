新竹縣109年第一季淨遷入率為全國冠軍！縣府指出，內政部統計資料顯示，今年首季人口淨移入較多的是新北市、桃園市及新竹縣，其中新竹縣遷入人口是遷出人口的1.3倍，人口年增率較去年同期增1.3％，兩項指標均為全國第一。

新竹縣108年淨遷入人數6250人，人口成長率1.24％居「縣市組」之冠，平均年齡39.34歲，是全國第二年輕。109年1月至3月為1426人，淨遷入率為2.53％，遷入的人口多於遷出人口，成為全國第一季淨遷入率冠軍。

縣長楊文科認為，竹縣淨遷入人口增加的數據，顯示新竹科學園區、台元科技園區、湖口工業區提供相當多的就業機會，目前鳳山工業區已招商成功，預估可創造1100個就業機會，帶動地方產業轉型與升級。

楊文科說，縣府會持續加強托嬰、育嬰、調整學區政策及社福政策，如舊湖口分駐所改建將成為竹縣第4座社福中心，未來也將打造22個共融式公園等，吸引更多年輕人移居新竹縣。

楊文科強調，為打造新竹縣未來30年榮景，他推動五支箭重磅齊飛及十大交通建設，第一支箭新竹縣國際AI智慧園區去年年底動工，成為全台第一個由縣府推動的AI智慧園區，這些政策及建設都成為吸引全國民眾遷入的原因，讓竹縣成為安居樂業的城市。

(中時 )