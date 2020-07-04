香港上市的大陸晶圓製造龍頭中芯國際回歸大陸科創板，正緊鑼密鼓進行中。此前多數券商給予中芯國際科創板IPO定價區間基本集中在每股人民幣（下同）24元至30元。若按上述詢價初步估算，中芯本次募資額或將達450億元左右。

新浪財經4日報導，大陸業界人士表示，該規模在A股IPO歷史融資額中或可排至第七位，位居中國工商銀行之後，中國平安之前。另從中芯國際的發行安排中可知，初始戰略配售的股票數量為8.43億股，占綠鞋行使前發行總量的50％。

(工商 )