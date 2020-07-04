中芯國際科創板IPO募資或達450億元人民幣 13:412020/07/04 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港上市的大陸晶圓製造龍頭中芯國際回歸大陸科創板，正緊鑼密鼓進行中。此前多數券商給予中芯國際科創板IPO定價區間基本集中在每股人民幣（下同）24元至30元。若按上述詢價初步估算，中芯本次募資額或將達450億元左右。 新浪財經4日報導，大陸業界人士表示，該規模在A股IPO歷史融資額中或可排至第七位，位居中國工商銀行之後，中國平安之前。另從中芯國際的發行安排中可知，初始戰略配售的股票數量為8.43億股，占綠鞋行使前發行總量的50％。 (工商 ) #中芯國際 #科創板 #IP #人民幣 #大陸 也許您會感興趣 財經熱門新聞 外資倒貨6千億認錯！專家驚爆台股「恐怖天花板」 - 即時 上11900…又有散戶輸到脫褲！專家爆這天做空慘死 - 財經 散戶「崩潰」…台積電為何4天狂噴？專家1句神解 - 財經 70歲老師賣掉生技股抱這2檔！老謝驚曝最後結局 - 財經 「三倍券」不夠看！家樂福超狂加碼40倍回饋 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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