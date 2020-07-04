儘管近年受到美國的全球圍堵制裁，但市場調研機構DellOro最新統計報告顯示，2020年第一季，在5G通信設備市場中，中國通訊設備製造龍頭華為仍以35.7％的市占率奪得第一：另在5G專利數量上，華為也是排在第一。

騰訊財經4日援引外媒報導，DellOro報告顯示，2020年第一季在全球5G通信設備市場中，華為以35.7％的市占率排名第一。易立信則以24.6％排名第二，諾基亞以15.8％排名第三，韓國三星以13.2％排名第四。比起2019年第四季，華為市占率還增長了0.4％，易立信增長0.8％，諾基亞下滑4.5％，三星增長2.8％。

分析人士指出，儘管華為的市占率增幅不大，但依然穩居第一，這是出乎意料的。而諾基亞下滑最大，三星漲幅最高，三星表現突出的原因是，分別與加拿大Videotron、美國U.S. Cellular、紐西蘭Spark等經營商簽訂供應合同。

報告指出，中國5G投資建設正在加碼，這將極大的帶動華為、中興通訊的市占率上升，接下來全球5G設備市場將進一步發生變化，華為和中興的表現勢必會更加突出。

此外，日前研究公司Iplytics的報告也顯示，華為是目前全球擁有5G專利數量最多的公司，共有3,147項5G專利，其次是三星電子的2,795項，排名第三的是中興通訊，擁有2,561項5G專利。

(工商 )