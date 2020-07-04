在中國移動、華為、中興通訊等大陸業者機構聯手助推下，國際通信標準組織3GPP於3日夜間宣布R16標準凍結，象徵全球5G第一個演進版本標準完成，也等同宣示市場將進一步掀起5G整體建設熱潮。業界判斷，R16標準定下來後，不久5G SA（獨立組網）網路就可以正式商用。

綜合陸媒4日報導，公開資料顯示，全球5G技術的標準制定有賴於3GPP，該組織主要由3個技術規範組（TSG）組成，分別是無線接入網（RAN）、業務與系統（SA）和核心網與終端（CT）。2018年，3GPP凍結了5G第一版R15標準。

由中國工信部主管、人民郵電出版社主辦經營的通信世界網表示，3GPP R16版本原本定於在2020年3月發布，但受到新冠肺炎疫情影響，3GPP TSG＃87全體遠端會議上批准R16推遲至今。因此R16是3GPP史上第一個透過非面對面會議審議完成的技術標準，為全球產業團結合作的結晶。

報導指出，在該版本標準制定中，大陸企業和機構出力甚多，譬如中國移動等三大電信營運商、中國信通院，以及華為、中興通訊等設備企業。中國移動在R16標準化中發揮主力軍作用，提交技術提案3千多篇，占全球經營商提案總數3成以上，主導完成15項技術標準制定工作。

另外，中國標準專家也積極參與，如3GPP RAN全會副主席、中國移動首席專家徐曉東，3GPP SA2工作組副主席、中國移動研究院主任研究員孫滔。

徐曉東表示，透過R15、R16兩個技術版本，5G的技術能力已經相對比較全面，可以更好的接受各種應用的挑戰。從全球的5G部署來看，設備商、經營商、終端廠商或其他應用提供商，都可以採取更積極的行動，全球將進一步掀起5G整體建設的熱潮。

(工商 )