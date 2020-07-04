國軍漢光36號演習13日登場，海軍陸戰隊99旅步二營3日在高雄左營桃子園外海執行預演時，疑因海象突變，打翻1艘膠艇，7名官士兵落海，造成4人輕重傷，其中3人以葉克膜搶救後尚未脫險。對此，海軍司令部今(4日)表示，初步研判肇案主因為海象驟變，瞬間湧浪過大，導致舟艇翻覆。

海軍陸戰隊說明，正研擬海象驟變精進作為，有效強化訓練安全，因海象驟變落水官兵均為資深、優秀的菁英戰士，皆已完成操舟訓練等合格簽證，操演部隊採循序漸進方式，並強調操演部隊官兵仍士氣高昂，有信心與決心完成本次操演任務。

海軍司令部也在臉書貼文，請大家與海軍一起為三位陸戰隊菁英集氣祈福，「陸戰隊員絕不拋棄同袍Leave no man behind.」。另外，總統蔡英文第一時間接獲消息後，立刻向國防部下達指示，要求全力救援和救治，接下來的戰訓演習，務必加強注意，在確保安全前提下達成任務。

而國防部部長嚴德發昨也代表蔡英文南下了解受傷官兵狀況，並向家屬表達慰問之意，承諾國防部將提供最好的醫療資源，全力搶救三位官兵弟兄，在接下來的戰演訓中，國軍將強化演習安全管控，並在確保安全的前提下達成操演任務。

(中時電子報)