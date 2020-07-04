台積電1名年薪近400萬元的彭姓高階經理，被查獲與下游廠商合謀，簽署不實驗收單據，詐領公司184萬元，東窗事發後才知，竟只為了買1輛2手車，毀了美好前程，不僅遭革職，還被依共同犯詐欺取財罪判刑1年，沒收不法所得184萬元。

判決書指出，彭男任職台積電20年，握有公司採購權，卻與一家承包商合謀，出具未施工的工程簽收文件向台積電請款，再由彭男與其下屬聯手簽署，獲得款項後，先後匯款184萬元到妻子與友人的帳戶，台積電內部發現彭男與1家合作關係異常，約談後對他提起告訴。

據「三立」報導，彭男否認犯行，辯稱其中42萬元是請合謀公司匯款代墊買1輛2手車，另142萬元則是向該公司借調，還說，雖然自己擔任主管職，手上有15到20個案子在進行，但不是每項都是專業，無法每項工程都實際查驗，一般都是系統送單或工程師將文件交給他，他才會進行簽核。

惟新竹地院審認為，彭男身為台積電主管，竟夥同下屬及合作廠商，以業務登載不實文件方式詐取財物，犯後又矢口否認犯行未賠償，遂依共同犯詐欺取財罪判刑1年，同時沒收184萬元不法所得。

(中時電子報)