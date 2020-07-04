暑假到！隨新冠肺炎疫情趨於穩定，為讓青少年正向活動體驗，紓解生活與課業壓力，台中市警局少年隊4日舉行「窯烤披薩VS水彈槍生存戰體驗營」戶外休閒活動，邀12歲至18歲國、高中生體驗手做窯烤披薩及水彈槍生存遊戲，讓青少年有個平安、快樂的暑假生活。

窯烤披薩體驗登場，學生從揉麵糰、切食材、桿麵皮等，親自體驗披薩製作，活動中學習「分工」、「分享」、「珍惜」食物的觀念；另水彈槍活動有個人比賽及分組遊戲等，考驗個人體力，並整合智慧與團結力的運動，學生們各個穿上護具挑戰個人技術及團隊默契。

警方指出，暑假期間是兒少犯罪（被害）發生高峰期，家長要上班，孩子的自由時間突然變多，若利用自我充實，發生犯罪或被害的機會可能增加，為建立青少年正確法律觀念及倡導青少年從事正當休閒活動，少年警察隊特別與「大木塊生態園區」合作規劃暑假活動。

活動開始前，警方利用有獎徵答方式進行防制毒品、詐欺、兒少性剝削及組織犯罪等法律宣導，切勿好奇施用毒品、從事網路援交或擔任詐騙車手等犯罪行為。

(中時 )