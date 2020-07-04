王偉忠大女兒去年被求婚。（圖／中時資料照片）

金牌製作人王偉忠24歲大女兒王羚去年在美國被求婚，電訪王偉忠，他開心讚女婿細心又有禮貌，品行人格都沒問題，透露王羚因美國1年簽證即將到期，男方萌生求婚念頭，還串通王偉忠二女兒，最後徵得長輩祝福，喜事一樁。透露沒準備嫁妝，去年9月送給女婿一只老錶，「這錶陪了我20多年，他們到哪去玩我都戴著這個錶，希望以後他戴著這個錶，帶他們小孩出去玩，一個紀念而已」頗有傳承意味。

小倆口交往3年，雙方家庭互動頻繁，「男方曾多次來台，我們在美國也常見面吃飯，算很熟了」，雖然不捨女兒出嫁，覺得還太年輕，但還是給予祝福，「畢竟雙方文化不同，沒這個經驗，王羚是王家從清朝以來第一個到美國留學的，很開心啦！也很感激女兒有人愛嘛」！婚後希望女兒多久回來一次？王偉忠表示「希望他們常回來，但現在疫情難解釋，一切順其自然」。

問及婚禮進度及規模，王偉忠表示不會請很多人，也不會辦得很大，賓客以從小看王羚長大的為主，他透露「我還在寫一個劇本，叫『女兒宴客名單』，思索了很久，最後很容易變成父母的公關名單，女兒看到名單問『我的朋友呢』」？

據悉，男方出身美國第4大富豪家族嘉吉麥米倫，得知對方家世有震驚嗎？王偉忠表示，「美國家族太多了，沒嚇一跳，自古以來的婚姻都是門當戶對，但我們從來不在乎，而且美國社會人家都第五代了，也不是繼承人，他也有自己的事業，做音樂學與生物科技，能好好賺錢養活自己活」。

(中時 )