韓國瑜卸任高雄市長後，是否角逐明年國民黨主席改選，備受矚目。對此，國民黨中常委謝坤宏認為，下一任的黨主席，必須要做專職的黨主席，不能兼任各種公職選舉的參選人，這樣格局才能夠真正帶領中國國民黨。他說韓是政治上不可多得的奇葩，也是國民黨的寶，他建議韓直接把目標放在2024年選舉。

韓國瑜卸下高雄市長一職後，雖然宣布現階段「不會接受任何邀請、職務、組織，以及任何形式的活動」，但後續動向仍備受外界關注。據《中評社》報導，謝坤宏不建議韓參選下一任黨主席，他建議韓直接把目標放在2024年選舉，不能私心以黨主席來換下一個職位。

謝坤宏表示，下任黨主席要做專職的黨主席，不得兼任總統參選人、縣市長的選舉或立委選舉，高度才能超然，這樣格局才能真正帶領國民黨。他說韓是政治上不可多得的奇葩，也是國民黨的寶，當一個人心中只有大我，絕對沒有韓粉、國瑜黨，國民黨不允許繼續分崩離析。

(中時電子報)