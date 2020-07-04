（車王電子暨華德動能中港園區新廠，4日舉行上樑典禮，由車王電子集團董事長蔡裕慶（右2）親自主持，並與經濟部加工出口區管理處長黃文谷（左2），及中港分處長梁又文（左1）等人，在上樑典禮會場合影留念。圖／車王電子集團提供）

車王電子（1533）集團為全面提升產能及因應美中貿易戰衝擊，在中港加工區投資約25億元，興建車王電子與華德動能公司4層樓新廠，打造電動車智慧生產基地，4日舉行上樑典禮，預計2021年上半年完成裝機試產，下半年正式營運。其中，1樓提供華德動能生產電動巴士及底盤三電之用。至於2～4樓層分別規劃為車王電子生產線及倉儲等用途。

上樑典禮4日由該集團董事長蔡裕慶親自主持，經濟部加工出口區管理處長黃文谷，及中港分處長梁又文等人，都到場致賀。

黃文谷表示，感謝車王電子集團響應政府政策，與子公司華德動能攜手在中港加工區（或稱中港園區）擴大投資，設立加工區第一座電動車智慧製造基地，新廠占地面積約2.07公頃，4層樓建築，新廠預計2021年上半年完成裝機試產，下半年正式營運後，將成為中港加工區重要地標，未來可提供近800人的就業機會，也將帶動國內電動巴士，及綠能產業的發展。

蔡裕慶指出，該集團從生產汽車電子零組件起家，近年來專注於電力電子、駕駛輔助系統、智慧儲能系統，及電動巴士研發，目前該公司陸續將高單價產線移回台灣，並積極響應綠能環保的智慧儲能系統。

而車王電子的子公司華德動能，是台灣唯一通過交通部車輛安全審驗中心電動巴士「自主設計能力」資格審核通過生產廠家，國產附加率超過60％，華德看好政府未來電動巴士政策目標，及海外市場，將持續積極投產電動巴士。

加工處強調，該處將持續以高效率、高品質的服務團務，提供廠商最即時、最有效、最適切的服務，協助車王電子及華德動能新廠順利完工量產，創造更多就業機會，未來也將秉持「掌握廠商實際需求，提供客製多樣服務」理念，落實「精進服務驅動創新」、「活化土地促進投資」、「營造幸福優質園區」，及「節能減碳永續環境」等四大目標，營造中港加工區成為「活力生產、幸福生活、永續生態」三生有幸的幸福園區。

(工商 )