台中市大坑產業嘉年華活動，4日在北屯區大坑里社區活動中心登場，大坑里長曾朝瑝邀請家政媽媽，現場透過婆婆媽媽們精湛廚藝，採當地食材麻竹筍，將筍丁炒肉、香菇等內餡，製作出的「筍包」美味、高纖營養兼具，吸引約4百人潮參加活動，現場洋溢熱鬧氣氛。

大坑里長曾朝瑝表示，大坑產業文化嘉年華為在地重要的活動，當天邀請當地家政班現場「筍包」DIY製作，現場還有熱力健康操、土風舞、免費挽臉等精彩活動，吸引許多大小朋友參加；藉由活動，延續推廣大坑地區所生產質地細嫩、如水梨般口感的麻竹筍。

民進黨立委莊競程參加時表示，他是大坑在地子弟，大坑因氣候溫和、土質肥沃，加上農民用心經營照顧並不斷提升栽培技術，大坑所生產的麻竹筍肉質細嫩鮮美、味道清甜，聞名全台，希望這項有意義的活動，明年可以到立法院舉辦，除讓全國民眾品嘗大坑麻竹筍美食料理外，也能體驗休閒農業的慢活風情。

民進黨市議員曾朝榮說，每年端午節前後是麻竹筍盛產的季節，北屯地區種植面積315公頃，麻竹筍質嫩且口感清脆鮮甜，有許多吃法，筍子包別具特色風味。除了新鮮烹煮享鮮甜，他建議趁盛產時節買來醃製，一年四季都可享受美味。

(中時 )