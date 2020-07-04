林薇發現男友劈腿藏12歲女兒，男方拿出1000萬現金安撫。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道 Youtube）

好緣份總可遇不可求，演出類戲劇、八點檔走紅的女星林薇最近上節目分享曾與一名富商交往15年的故事，起初男方稱已在國外離婚，後來又被她發現有個12歲的女兒，讓林薇氣的提分手，對方下秒說到做到亮出1000萬現金求合，讓她傻眼。

林薇最近上《命運好好玩》透露，20年前在製作人介紹下認識這位富商，交換電話後對方就展開攻勢，天天噓寒問暖，主動要求接送林薇，一個月後林薇被打動，交往一年多後兩人打算出國玩，男友起初不肯交出身分證辦簽證，交出影本後，林薇才赫然發現「配偶欄有人」。

富商男友當時解釋已跟前妻在加拿大辦離婚，台灣的手續還沒辦好，拖了15年後，有次林薇從男友手機看到有人傳訊問他：「你要不要回來看小孩」，再加上男友每天早上4、5點都稱要回家怕塞車，林薇才發現男友除了報備過在國外念書的女兒之外，另有一個12歲的女兒，也就是兩人交往第3年時男友又與元配生下一女。

林薇說，男友當下兩小時之內就拿出1000萬現金想安撫她，後來林薇請人把錢扛回男友車上拒收，林薇為了斬斷這段緣份，換鎖、搬家都沒用，男方還曾找黑衣人要來鬧她，最後林薇撂話威脅對方如果再找林薇爸媽麻煩，兩人連朋友都不用當了，才成功斷開這份不良緣份。

(中時電子報)