9人登山隊攀登八通關越嶺線，其中57歲林姓女山友，今天上午在步道23.2公里處摔落約20公尺高度，頭部撞擊，意識模糊，不過腳踝骨折無法行走。步行救援約需7小時路程，為搶得救援時效，花蓮縣消防局協請空勤直升機出動救援，剛剛降落在玉里永昌分校，隨即消防車送往玉里慈濟救治。

花蓮縣消防局今天上午10點半接獲與林女同行的陳姓山友求救電話，指一行9人6月29日自花蓮卓溪鄉南安入山，預計今天從南安下山，但林姓女隊員上午失足摔落約20公尺高度受傷，撞到頭部，意識模糊且腳踝骨折，完全無法行走。

報案同時，王姓領隊與其他隊員以人力徒步搬運背負，上午11點多到達多土袞駐在所等待救援。

消防局第三大表示，事故地點路途遙遠，約需6、7個小時才能抵達。消防局隨即向中央回報航空器申請座標及傷者狀況，台東空勤總隊直升機NA-704在上午11點半起飛，中午12點半將人救起後，直升機飛抵玉里永昌分校，隨即消防車送往玉里慈濟救治。

八通關越嶺線為日治時期，日人為了實行理蕃政策及連線台灣東、西部的交通，於1921年闢建完成的步道，為東西橫向步道，由南投東埔橫越中央山脈至花蓮山風登山口，全程約96公里，以大水窟為中心分為東、西兩段，常有登山客入山，是一條困難度高的長程登山路線。

南投、花蓮最近分傳山難，本月初王姓男子挑戰干卓萬群峰縱走，不慎跌落深谷身亡；另名梁姓男子與四名山友昨天攀登花蓮縣秀林鄉屏風山，梁不慎摔下約十多公尺深溪谷，頭部重創不治。花蓮縣消防局提醒民眾切勿單獨入山或自行脫隊，對登山路線不熟悉者，務必攜帶登山地圖並做好事前規劃，應準備充分裝備。

(中時 )