天氣風險（WeatherRisk)臉書專頁表示，今(4)日白天各地氣溫偏高，山區午後易有熱對流發展，局部地區有午後雷陣雨的情形，近山地區的陣雨到了夜間都會逐漸趨緩停止，民眾戶外活動要特別注意防曬及補充水分。

該專頁指出，今天由於太平洋高壓勢力較為增強，環境水氣略有減少，週末假期天氣較為穩定，但也由於上空仍有零星殘餘水氣，雲量還是略多一些，各地發生極端高溫的機會較為降低，不過普遍性的高溫仍然存在，各地還是都有33度到35度的高溫，在市區、盆地和谷地也有36度高溫機會。

該專頁說，未來一週持續性地受到太平洋高壓消長的影響，各地仍然會持續這種偏穩定的天氣系統好一陣子，當高壓勢力略減的時候，午後熱對流的強度就會提升，各地也要嚴防短時較大的雨勢。而當高壓勢力略增時，各地則要提防高溫炎熱，是相當典型的夏季天氣型態。

至於民眾關心的颱風，短時間內熱炎洋面上仍無明顯的擾動或颱風發展跡象時，天氣型態大都沒有比較明顯的變化。

(中時 )