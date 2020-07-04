今年指考國文科出現傳染病防疫、老人照護等時事題，全國高級中等學校教育產業工會的教師群解析說，今年命題鑑別度較去年高，屬「中偏難」，考生的「跨域整合力」及「文本思辨力」相形重要。

全中教解題老師、海山高中張玲瑜老師表示：國文科字數接近1萬3000字，文言文比重比往年略高，有ˊ成左右，大量閱讀題組，單選8-32題皆為閱讀題組，多選2題，一共27題閱讀題組，題組比例高達六成。

題材上，重視思辨，朱熹談要不要隔離、艾倫狄波頓的哲學反思、企業倫理要「倫理」還是要「獲利」等素材，皆回應了課綱重視思辨的精神。考題難度有層次，由簡入深，整體試題中偏難。

華僑高中王瑜涓老師表示，今年國文科試題與課內教材的聯繫上，有《莊子》〈庖丁解牛〉、唐詩宋詩、的課本選文統統入題，東坡、《紅樓》、《水滸》等經典延伸閱讀，文化基本教材的應用，以及多處文言虛字、生詞、成語的用法，也都能測驗出考生在課堂所學的語文能力。

彰化高中許家瑞老師表示，國文科試題整體性運用了較多哲學類的文字，從中國哲學到西方哲學都有所採納，讓人不禁想到哲學也吃「素」了，更符合素養命題的思維導向。

其次是西方哲學引用了《艾倫‧迪波頓的人生學校》談了笛卡兒關於心智和身體的主張（31-32）、企業倫理（41-42）談論企業倫理到企業決策，西方哲學的內涵在選項中都對應到中國哲學的文句命題，這個命題走向強化了語文知識的思考力、價值判斷。

羅東高中薛文耀老師表示，今年因疫情影響全球，防疫意識深植人心，考題頗能結合時事，於多選題37選取朱熹〈偶讀謾記〉中對疫情的看法，文中以「利害」與「恩義」對照，強調思辨的層次為解讀策略，亦有巧思。

板橋高中官廷森老師表示，今年考題出現傳染病防疫、老人照護時事素材，並融入哲學、企管、翻譯等跨域素材，面對新課綱的到來，閱讀不能再侷限於課內教材，維持大量閱讀習慣、訓練分析歸納的能力，才足以應付未來新式跨域多元的命題方向。

(中時 )