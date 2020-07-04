蔡英文2度造訪新北都缺席 侯友宜：下次沒行程一定陪 13:432020/07/04 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今上午出席「信心經濟-Fun 心來觀光 兒少做先鋒」-小衛星兒少前進觀光工廠記者會」。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文日前一連造訪新北市九份老街、深坑老街，身為地主的新北市長侯友宜均未到場；侯友宜今上午出席市政活動，媒體問及未來蔡英文若再訪新北，兩人是否一起出席？對此侯友宜表示，他非常開心總統能選擇新北市來振興經濟，這次碰上總質詢無法陪同，非常可惜，下次有機會的話，如果沒有特定市政行程、議會行程，一定陪同總統出席，一起帶動新北市商圈、夜市和傳統市場經濟。 (中時 ) #侯友宜 #總統 #出席 #新北市 #經濟 #蔡英文 也許您會感興趣 政治熱門新聞 何庭歡節目驚爆：當韓國瑜幕僚 曾發生這件事！ - 政治 趙少康這句一出口 沈富雄：這是對我很大侮辱 - 新聞 罷免後狂拆韓國瑜建設？高雄市工務局說話了 - 政治 國民黨打陳菊 他扣應直言陳揮文嚇一跳：這是直播ㄟ - 政治 「罷捷連署」持續不停 黃捷最新心聲：一直都還蠻不擔心的... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。