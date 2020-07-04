總統蔡英文日前一連造訪新北市九份老街、深坑老街，身為地主的新北市長侯友宜均未到場；侯友宜今上午出席市政活動，媒體問及未來蔡英文若再訪新北，兩人是否一起出席？對此侯友宜表示，他非常開心總統能選擇新北市來振興經濟，這次碰上總質詢無法陪同，非常可惜，下次有機會的話，如果沒有特定市政行程、議會行程，一定陪同總統出席，一起帶動新北市商圈、夜市和傳統市場經濟。

(中時 )