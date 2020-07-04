白沙屯媽祖將於5日凌晨起駕，大甲警分局加強交通管制及疏導。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

苗栗白沙屯拱天宮媽祖將於5日凌晨2時15分起駕，台中市警察局大甲分局為維護進香活動過境期間鑾轎及隨團信眾安全，將加強沿線交通疏導管制，並本著「零暴力」、「零滋事」原則執行，防制不法分子藉機抗爭、滋擾、危害造成治安事件，提供民眾優質警政服務。

白沙屯拱天宮媽祖全程以徒步行進至雲林縣北港朝天宮進香，每年路線非固定，憑由媽祖鑾轎臨時而定。

大甲警分局指出，因白沙屯媽祖進入大甲分局轄內時，鑾轎行經動線可能是沿省道台1線中苗交界處入轄至大安溪橋、也有可能由台61線西濱公路中苗交界處進入本轄至大安溪橋，呼籲各用路人遵從警察人員指揮，以減少對周遭交通的衝擊，並隨時注意鑾轎及香客之安全。

大甲警分局將全程加強機動交通疏導作為並期前約制，針對可能引發糾紛（如搶轎等）事件，與沿線停留駐駕之廟宇管理人員、民間參與團體等溝通、疏處與約制。如發生鬥毆、搶轎或其他危害活動狀況，，強勢執法展現公權力，遏制不法及暴力事件，依法嚴辦。

大甲警分局呼籲信眾及參與活動民眾，因天氣炎熱記得多補充水分，注意社交安全距離、全程戴口罩、注意個人清潔及切勿鑽轎或抬轎，以避免群聚感染。參加遶境的民眾保持虔誠熱情、平和理性來迎接白沙屯媽祖。

(中時 )