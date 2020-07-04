八仙樂園重啟如同在傷口灑鹽？ 侯友宜：經營方向取決於地主 14:002020/07/04 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜今上午出席「信心經濟-Fun 心來觀光 兒少做先鋒」-小衛星兒少前進觀光工廠記者會」。（許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 八仙塵爆屆滿5周年，外界紛紛期盼能「重啟」或「新建」，新北市長侯友宜今上午出席市政行程，媒體詢問八仙相關訴訟尚未定案，若重啟是否在傷者傷口上灑鹽？對此侯友宜表示，一個場所能否營運、到底走哪個方向，取決於產業的地主，新北市都樂觀看到產業能復甦，但更重要的是要對受害者，提出有誠意、解決問題的方法，才能創造雙贏，新北市會從旁協助。 (中時 ) #八仙 #侯友宜 #產業 #方向 #地主 #塵爆 也許您會感興趣 政治熱門新聞 何庭歡節目驚爆：當韓國瑜幕僚 曾發生這件事！ - 政治 國民黨打陳菊 他扣應直言陳揮文嚇一跳：這是直播ㄟ - 政治 趙少康這句一出口 沈富雄：這是對我很大侮辱 - 新聞 罷免後狂拆韓國瑜建設？高雄市工務局說話了 - 政治 李眉蓁若做這件事 命理師爆：穩贏的！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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