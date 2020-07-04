八仙塵爆屆滿5周年，外界紛紛期盼能「重啟」或「新建」，新北市長侯友宜今上午出席市政行程，媒體詢問八仙相關訴訟尚未定案，若重啟是否在傷者傷口上灑鹽？對此侯友宜表示，一個場所能否營運、到底走哪個方向，取決於產業的地主，新北市都樂觀看到產業能復甦，但更重要的是要對受害者，提出有誠意、解決問題的方法，才能創造雙贏，新北市會從旁協助。

(中時 )