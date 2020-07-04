日本九州南部豪雨成災，河川氾濫、民宅遭土石流沖毀，熊本縣至少13人失聯，後來救出2人但已無生命跡象。首相安倍晉三召開緊急應對會議，決定派遣一萬人規模的自衛隊救災。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，受到鋒面及低氣壓流入暖濕空氣影響，九州南部上空大氣狀態不穩定，以熊本縣為主，今天凌晨出現線狀降水帶（線狀對流）造成強降雨。

熊本縣今天上午5時36分左右，因球磨川氾濫，有些民眾來不及逃難。熊本縣政府表示，截至上午10時，熊本縣蘆北町及津奈木町共有13人失聯。到了中午，消防人員在熊本縣津奈木町福濱地區土石崩塌的現場救出2人，但這2人已呈現心肺功能停止的狀態。

安倍上午11時20分左右在首相官邸（行政中心）召開相關閣僚會議討論緊急因應對策，表示要以人命為第一優先考量。與會的內閣官房長官菅義偉、總務大臣（內政部長）高市早苗、厚生勞動大臣加藤勝信等閣僚。

安倍表示，從接獲的資訊得知球磨川氾濫以及多處發生土石災害，有些民宅和民眾可能已遭崩塌的土石掩埋。政府正與當地的自治體合作，掌握災情並盡全力救災，派遣警察、消防、海上保安廳及自衛隊救災。

安倍說，九州地區到明天為止還可能持續下大雨，有必要提高警覺。安倍表示，已決定派遣一萬人規模的自衛隊前往救災。

安倍已指示防災大臣武田良太前往災區，要求武田要適切提供相關閣僚有關災民避難（疏散）、大雨及河川的相關資訊，同時也要與相關自治體密切合作，以救人為第一考量處理救災事宜。

此外，在災區的避難所（災民收容中心）也需要考慮到防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情發生，安倍指示官員要迅速提供必要的物資。（編輯：林憬屏）1090704

(中央社)