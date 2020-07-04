入夏後熱浪一波波，溫度還恐再創新高，外界關注是否規畫「高溫假」，對此新北市長侯友宜今受訪時表示，最近因應高溫的變化，已函請新北市各校，戶外超過36度就必須調整課程，切勿讓孩子們長期曝曬在陽光下；同時也函請教育部，面對極端氣候的高溫，是否考慮彈性放假，「希望中央統一律定，地方才能有所依循。」

(中時 )