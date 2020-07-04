過去馬政府與大陸洽談的ECFA《海峽兩岸經濟合作架構協議》，面臨十年大限，但兩岸關係近幾年轉壞，我方是否會再延續，事關台灣經濟脈動。國民黨台北市議員羅智強就曾表示，台灣一年對大陸出超2.2兆新台幣，民進黨當年反對ECFA，但如今卻因FCFA得利，並在今天提出新的數據提醒政府。

ECFA是台灣與中國大陸之間的雙邊經濟協議，馬英九前總統曾視為加強臺灣經濟發展的政策，協議內容包含「服務貿易」、「貨品貿易」、「投資保障以及爭端解決」等。「貨貿」在2015年時，歷經12次談判，已接近尾聲，「投資協議」還在則未完成，但「服貿」早收清單談好簽署後，因當時民進黨反對及318太陽花學運佔領立院，截至目前為止尚未生效。

因ECFA在上月底29日達10周年，台南市長黃偉哲就指出，「ECFA每年可以幫我們省下20億美金(約合600億台幣)的關稅，如果我們不續約，那政府就需要考慮如何補貼協助農產外銷，以及開發新市場」。

羅智強今在臉書貼文表示，今年在疫情的影響下，台灣1到5月對大陸的出口佔總出口比率，上升到了十年新高的41.5%，而馬英九卸任時，這個數字是39%，並指出，去年台灣對大陸的淨出口，是738億美元，折合台幣超過2兆2千億元。

ECFA相關數據。(圖/翻攝自 羅智強臉書)

看得懂嗎？羅智強進一步解釋，今年的中央政府總預算，也只有2兆1千億，也就是說，光是台灣對大陸的「貿易順差」，就足夠支應整個中央政府的支出，換句話說，「在疫情的影響下，真正維持台灣經濟動能的，就是民進黨最瞧不起的，中國大陸的市場」。

或許人有人好奇，ECFA對服務業有什麼幫助？羅智強強調，「最好的例子就是協助民進黨立委何志偉家族的陽信銀行，成功到大陸設點賺錢。民進黨當年說ECFA是舔共賣台，那麼現在舔得最開心的，不就是民進黨自己嗎？」。

(中時電子報)