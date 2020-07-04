許多人看到患者「癲癇」發作，會直覺想塞東西到病患嘴裡，腦神經內科醫師林志豪指出，其實這樣反而容易讓患者窒息，甚至讓齒顎受傷，另外醫師也提醒，睡眠不規律、喝酒等習慣，容易誘使癲癇發作，建議患者要避免。

林志豪表示，「癲癇」是腦部細胞不正常放電所引發的症狀，並非精神疾病，而此病症的成因很複雜，不是所有的患者都能找出確切病因，一般都建議患者服用藥物控制、降低癲癇發生的機率，並盡可能避免這五個生活習慣。

癲癇發作塞東西到嘴裡？醫曝可怕真相：患者恐窒息。（圖／林志豪醫師提供）

林志豪指出，「睡眠不規律，習慣熬夜通霄」、「情緒緊張焦慮」、「飲酒」、「光源刺激」等情況，其實都容易引起腦部異常放電，進而誘發癲癇發作；另外，不規則服藥也會影響，因為體內藥物水準迅速下降，可能會在兩天內誘發癲癇。

林志豪也說，千萬不要在癲癇患者發作時，放任何物品到患者嘴裡，因為恐會造成患者窒息或齒顎受傷；至於很多人擔心，患者會咬到舌頭的問題，但其實據統計數字顯示，僅20%的患者會在癲癇發作時咬到舌頭。

林志豪進一步解釋，其實癲癇患者發作的時候，舌頭會向內縮，比較可能會咬到舌頭外緣，並不會造成致命傷害，因此呼籲民眾，千萬不要再強行打開患者嘴巴，塞東西進去了。

林志豪也提醒，若真的遇到癲癇患者發作，請冷靜不要緊張，記住口訣「移、勿、側、陪、送」：將患者附近尖銳、堅硬的物品「移」開；「勿」壓制患者、塞物品到嘴巴；「側」放臉部讓口水流出以免堵塞呼吸；「陪」伴患者至神智清醒；連續抽搐5分鐘以上請盡速「送」醫。

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(中時電子報)