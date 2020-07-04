海軍陸戰隊使用的突擊橡皮艇重達120公斤，若士兵非專業兩棲蛙人、不熟悉翻船後如何將小艇回正，甚至被翻覆的小艇擊中，均相當危險。（讀者提供／袁庭堯高雄傳真）

海軍陸戰隊99旅步二營3日在高雄左營桃子園海域進行漢光演習預演、翻船導致3名士兵命危，事故現場曝光。意外發生後，兩棲偵搜大隊持續在現場進行調查，軍方4日公布最新調查結果，認定是海象變化所致。

3日下午，桃子園沙灘上仍可見悍馬救護車在一旁待命，一旁數台裝上船外機的橡皮艇，疑似就是當時搶救落海士兵用的小艇。身穿ARP藍色排汗衣的兩棲人員則在現場協助釐清事故原因。

「如果是蛙人，這就不太可能發生。」熟悉軍情的退伍人士表示，海軍陸戰隊99旅步二營駐紮在林園清水巖靶場，是陸戰隊中的步兵營，不是真正的兩棲蛙人。

知情人士表示，因應少子化現象，陸戰隊年年仍在縮編。兵源不足下，3、4年前陸戰隊開始要求所有人都要學會操舟、操艇的技巧，甚至連義務役都要加入練習。服過兵役的人都知道，這些戰技平時派上用場的機率相當低，幾乎都是用來應付演習。要義務役士兵在短短4個月兵期中學會專精的技能，不但緣木求魚，更是拉升操演、作戰時的風險。

知情人士強調，特種部隊的訓練，甚至會刻意挑選惡劣氣候下水操練，才能磨練出高端的應變技巧及戰技。但要本來在陸上的步兵下水演練，對於海上突發狀況的應變熟練度一定有差。

「還是要相信專業！」，知情人士表示，要精進士兵的專業技能絕對要花時間，還是以志願役最佳。海軍陸戰隊身為作戰單位，既然要進行水陸兩棲訓練，很多問題必須要克服。越惡劣的環境、越要想辦法完成。

一名不願具名的海陸退伍人士也透露，兩棲的專業訓練分兩階段，第一階段是體能、泳訓，大概就得花掉2個月，接著才進階到學習小艇操作。一般陸戰隊裡許多軍士官兵連基本游泳測驗都過不了，基本訓練量不足之下還被要求學習操舟，難怪連基本自保的能力都沒有。

(中時 )